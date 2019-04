Joao Felix è il desiderio di mezza Europa. Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid sono solo alcuni dei top club che hanno messo nel mirino il talento portoghese. Il presidente del Benfica, Luis Filipe Vieira, non ha però intenzione di fare sconti: "Posso quasi garantire a tutti i nostri tifosi che nessuno se ne andrà. Il Benfica farà tutto il possibile per riuscire a fare questo, non ci lasceremo convincere da nessuno e cercherò di soddisfare tutte le esigenze in modo tale che nessuno lasci il club".