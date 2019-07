Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, ha parlato a Tyc Sports del futuro di Daniele De Rossi, ex giocatore della Roma e grande obiettivo di mercato del club argentino. Il numero uno della società ha voluto tranquillizzare i tifosi ribadendo che l'accordo con il campione italiano è ormai a un passo.



'AL 99% SARA' NOSTRO' - ''La trattativa per De Rossi è a buon punto. Nei prossimi giorni volerà a Buenos Aires, al 99% Daniele sarà un giocatore del Boca. Almandera alla Roma? Al momento non ci sono arrivate offerte''.