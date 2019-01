Nahitan Nandez si avvicina al Cagliari. A darne conferma è Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, alla radio La Red: "Nandez vuole andare in Italia, abbiamo parlato con lui. Abbiamo accettato l'offerta del Cagliari, ma non ancora le modalità di pagamento. Servirà uno sforzo in più per averlo".