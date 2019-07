Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, ha commentato l'acquisto di Daniele De Rossi: ''È un piacere essere qui con De Rossi, è un giorno veramente importante per la storia del nostro club. Oggi presentiamo un campione del mondo, siamo davvero orgogliosi di aver preso un calciatore italiano e del suo spessore. A livello personale, come discendente di italiani, sono contentissimo di dare il benvenuto a questo giocatore che ci darà sicuramente tanto in campo e fuori. Prima di tutto voglio però ringraziare il nostro ds Burdisso, è lui che ha avuto il grande merito di portare il suo ex compagno di squadra al Boca Juniors. In questi giorni mi hanno scritto tantissimi familiari e tanti italiani, ringrazio tutti coloro che hanno reso questa operazione possibile".