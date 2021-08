Gerard Lopez, presidente del Bordeaux, dice la sua, a margine della presentazione di Pembélé, su due giocatori del club francese che piacciono in Serie A: Yacine Adli, obiettivo di mercato del Milan, e Tomas Basic, individuato dalla Lazio come il rinforzo ideale per il centrocampo. Partiamo dal croato, tra i preferiti di Maurizio Sarri: "​ Sappiamo che il giocatore e l'entourage vogliono provare una nuova avventura e noi non ci opponiamo. Abbiamo tre club interessati al ragazzo, ma Toma preferisce chiaramente un club (la Lazio ndr) e cercheremo di lavorare con loro per definire il trasferimento. Ma dobbiamo considerare anche che ci sono altre due offerte, quindi bisogna fare una scelta".



SU ADLI - "​Adli al Milan? C’è interesse di tutte le parti. Se saremo d’accordo, sarà considerato fatto. Altrimenti, saremo molto felici di mantenere Yacine".