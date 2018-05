Giuseppe Cesari, presidente del Brescia femminile, parla a Il Giornale di Brescia del futuro del club vicecampione d'Italia: "Ai rigori si può vincere o perdere, è brutto doversi giocare uno Scudetto in questo modo, ma siamo arrivati a questo punto significa che fra noi e la Juve la differenza è minima. Prossimo anno? Non so ancora se il Brescia sarà al via del campionato, vedremo. Qualche giorno fa ho detto al sindaco che se non interviene qualcuno io non sono in grado di andare avanti. In questi anni ho portato avanti la squadra sempre da solo. Ci sia il Milan o non il Milan ad acquistare i diritti io non me la sento e non ho la possibilità di sborsare altro denaro".