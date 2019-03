Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha sfidato la Juventus, in vista della partita di martedì sera di campionato nel turno infrasettimanale, dopo la netta vittoria contro il Chievo Verona di ieri. Queste le sue parole: "Siamo contentissimi, qui non avevamo mai vinto in campionato e il Chievo nelle partite precedenti aveva messo in difficoltà anche il Milan. Siamo stati fortunati a sbloccarla nel primo tempo, dopo l’abbiamo messa al sicuro e nella ripresa abbiamo controllato. Pavoletti pronto per la Juventus? Leo oggi si è riposato, sarà fresco per la prossima partita. Cercheremo di giocarcela sino all’ultimo, come abbiamo sempre fatto quest’anno contro le grandi".