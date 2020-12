Quel che conta del giorno: i fatti salienti di oggi, calcio a parte.Forse non riapre nemmeno il 7 gennaio. Scuole, da marzo 2020 l'Italia è il paese al mondo (!) che ha tenuto per più tempo chiuse le scuole. E ora pare proprio non si voglia, non si sappia, non si riesca a riaprirle neanche il 7 gennaio. Totalizzando quindi due anni scolastici di fila amputati, monchi, zoppi, in buona misura finti. Scuole chiuse perché lì dentro ci si contagia? Tutt'altro. Sono i movimenti e i contatti per andare e tornare da scuola le occasioni di contagio. Così come i movimenti e i contatti per andare al bar, ristorante, negozio...Ma la scuola la chiudiamo subito, il resto si tenta di tenerlo aperto. Perché incoscienti, inconsapevoli, letteralmente ignoranti di quanto sia il danno economico, sì economico, di una generazione cui mancheranno anni di scuola vera.Un calendario, dodici modelle, dodici foto, dodici nudi. E una novità: ciascuna delle ragazze indossa una mascherina. Pare che il "messaggio" del Codacons - che ha allestito il calendario - non volesse essere quello, ma l'effetto è quello della mascherina che trasvola nei cieli luminosi della lingerie. Gli organizzatori ci hanno aggiunto anche una votazione sulla più bella, modella, non mascherina. Il tutto l'hanno chiamato "Italienza". Pessimo gusto, non solo nello scegliere il nome.Comitato tecnico scientifico ha detto al governo: impedire folla e viaggi. Come, con Zona Rossa, Arancione? Quando? Per dieci giorni, cinque, solo a Natale e Capodanno? Governo si prenda la responsabilità di decidere. Moltiplicatore delle Feste. Il periodo delle festività natalizie è un moltiplicatore di spostamenti, contatti, contagi. Dipende da cosa moltiplichi. Se moltiplichi 15 mila (i contagi di ieri) per Natale fa...Dovresti scendere a moltiplicare per Natale non più di cinquemila. Oppure c'è la voce dal portafoglio, fuggita del Presidente Confindustria Macerata, Guzzini: "Aprire, qualcuno morirà, pazienza". Quanta pazienza dipende da chi è quel qualcuno. Tu, un parente, un amico, uno che conosci o un estraneo.Bolsonaro, presidente brasiliano, annuncia fiero che non si vaccinerà. E' rimasto l'unica guida No Vax al comando. Trump sta organizzando altro: lo show dello sfratto esecutivo dalla Casa Bianca. Carnevale di Rio si sposta a luglio, lui sì che si vaccina.Ristoranti e ristoratori di questi tempi campano molto della merce in asporto. Quanta l'Iva sull'asporto? Si era detto 10 per cento. Ma l'Agenzia delle Entrate ha sentenziato: 22 per cento Iva su asporto. Uno schiaffo, nel merito e nel metodo.Non ci si crede, non si riesce a trovare altra formula che il non ci si crede. La maggior parte dei pagamenti con carta contact less (in genere quelli fino a 25 euro) non valgono, non vengono conteggiati ai fini del cashback. Perché? Perché il sistema non è collegato, perché qualcosa non scatta, Perché soprattutto quasi sempre e quasi tutti coloro che in questo paese fanno le cose non sanno del tutto che cosa fanno.