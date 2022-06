Il presidente del Corinthians, Duilio Monteiro Alves, ha parlato ai media brasiliani circa le voci che vogliono il suo club interessato a Erick Pulgar, di rientro alla Fiorentina dopo il prestito al Galatasaray:



“Sappiamo di essere molto vicini a una finestra di mercato e per questovengono citati molti nomi. Abbiamo già chiarito che stiamo cercando due o tre pezzi per rinforzare la nostra rosa, ma non c'è nessuna trattativa avanzata né per Balbuena né per Erick Pulgar. Sono calciatori che osserviamo, niente di più"