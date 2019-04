Ai microfoni di Radio Marte parla il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, in merito ai due gioielli della squadra toscana, Di Lorenzo e Bennacer:" Non vedo terzini in Serie A del livello di Di Lorenzo. Guardando in giro non ce ne sono di migliori. Bennacer? Uno come lui il Milan lo ha, l'Inter no".