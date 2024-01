Pres. Empoli: 'All'Inter si mangiano le mani per Vicario. Zielinski? Non si faccia prendere dall'emotività'

Redazione CM

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss, parlando tra le altre cose di due giocatori che in diversi anni in passato hanno vestito la maglia azzurra: Guglielmo Vicario e Piotr Zielinski.



"Vicario? Il dispiacere è di non vederlo con una squadra italiana che lotta per lo scudetto. All’Inter credo si stiano mangiando un po’ le mani, ma avevano il problema di cedere prima Onana e il Tottenham si è mossa prima. Il futuro di Zielinski? Li consiglio di fare il meglio anche dal punto di vista economico. Ha fatto benissimo a Napoli, ma ora deve pensare che tra tre o quattro anni farà un altro mestiere. Non saprei dirgli cos’è il meglio, ma deve riflettere senza farsi prendere dall’emotività.".



I NUMERI DI SOMMER - Non che con Yann Sommer, arrivato in estate dal Bayern Monaco per 6 milioni di euro pagabili in due anni, le cose nella Milano nerazzurra stiano andando male: con 10 gol subiti in 20 partite, quella del portiere svizzero è la difesa meno battuta del campionato, capace di non subire gol in 17 delle 27 gare giocate in stagione.



I DETTAGLI DELL'ACCORDO CON ZIELINSKI - Il polacco classe 1994 ha un accordo di 4 anni di contratto, probabilmente un 3+1, con un salario previsto di circa 4,5 milioni di euro a stagione più eventuali premi ad obiettivi raggiunti. Fino a questo momento con il Napoli ha messo a referto 3 gol e 3 assist in 25 partite in tutte le competizioni.