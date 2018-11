Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato un'intervista a La Nazione, facendo il punto dopo la vittoria sull'Atalanta: "Questa è una bella iniezione di fiducia. Vittorie così ci danno morale, eravamo entrati in un tunnel pieno di complimenti che però non ci portava punti, e che di certo ci proiettava in una dimensione che non è la nostra. Adesso sappiamo di avere le armi per potercela giocare". Sui primi gol di La Gumina: "Per lui è stato certamente una liberazione e noi siamo contenti che si sia finalmente sbloccato. Sul piano fisico ha messo in crisi l’Atalanta, ha giocato davvero una gran partita".