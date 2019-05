Ai microfoni di Radio Rai, il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato dopo la bella vittoria di ieri contro la Sampdoria, lanciando delle indicazioni di mercato:" Mi auguro che Andreazzoli resti, poi non si sa mai. Se retrocederemo la colpa sarà delle mie scelte. In ogni caso ripartiremmo da giovani per fare bene fin da subito. Caputo? Spero che resti, penso di poterlo trattenere anche se altrove guadagnerebbe di più, ma la sua famiglia sta bene ad Empoli".