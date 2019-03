Uno dei nomi che in questi giorni vengono fatti con più insistenza per il ruolo di direttore sportivo all'Inter è quello di Riccardo Pecini, attuale direttore generale dell'Empoli. Su di lui si è pronunciato anche il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi: "Se Pecini va all'Inter? E' bravo, preparato, con passione e padronanza del mestiere. Può avere delle responsabilità anche in club più importanti di noi, ma penso a non perderlo. Ad oggi non è una priorità", riporta FcInter1908.it.