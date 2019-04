Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi parla a Il Tirreno del centrocampista Hamed Traorè: "Junior ha avuto un calo fisico qualche settimane fa, ma gli è bastato tirare il fiato per tornare ad essere lui. Il caso con la Fiorentina? Nessun caso, ma se davvero non lo volessero più forse ci farebbero un favore visto come sta giocando...".