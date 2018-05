Alla vigilia del ritorno dei playout di Serie B, che stasera ad Ascoli decreteranno la quarta ed ultima squadra a retrocedere in Lega Pro, ai nostri microfoni ha parlato in esclusiva il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi: "Abbiamo un solo risultato: dobbiamo vincere. Tenere la categoria dipenderà solo da questo fatto. Sarà difficile ma non impossibile. I ragazzi sono carichi, convinti di potercela fare e sicuramente ce la metteranno tutta. La cura Volpe è stata importante. Pur avendo poco tempo è riuscito a lavorare sulla testa dei ragazzi, che poi era l'unica cosa che poteva fare".



Il timore più diffuso tra i tifosi liguri è che in caso di caduta in Lega Pro la società possa perdere un po' di quell'entusiasmo che l'ha contraddistinta in questi anni. Vuole rassicurare chi la pensa così? "Chi dice così non mi conosce, non sa quanto io sia un combattente, quanto sia forte il legame che ho con Chiavari e con i colori biancocelesti. Non ci voglio neanche pensare, ma se dovessimo retrocedere ci impegneremo subito per fare una squadra forte e per provare a rientrare il più presto possibile in Serie B, come hanno fatto in questi anni squadre come Livorno e Cittadella. Io però spero ancora di rimanerci in B..."