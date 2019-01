Il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi parla a RMC Sport in vista dell'impegno di Coppa Italia con la Roma: "Quando si entra in campo bisogna crederci, chiunque sia l'avversario. Dobbiamo fare il possibile per portare a casa il risultato e ce la metteremo tutta: tutto è possibile, la palla è rotonda. E chi avrebbe detto che l'Entella avrebbe battuto il Genoa? Ora ci godiamo questa partita all'Olimpico. Zaniolo? Sapevamo che aveva grande potenzialità, infatti lo vendemmo all'Inter per due milioni. Certo, non potevo immaginarmi che nel giro di un anno esordisse in Champions e diventasse un titolare inamovibile della Roma: bravo Zaniolo che aveva le idee chiare già da noi. La strada ora è lunga, il cammino è solo all'inizio. Un fioretto se passiamo il turno? Vado a piedi a Santinacci di Compostela in pellegrinaggio (ride, ndr)".