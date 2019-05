Non ha mai nascosto la sua passione per la Sampdoria eppure Antonio Gozzi, patron dell'Entella neopromossa in Serie B, si augura che domenica il Genoa possa garantirsi la permanenza in A: "Sono ottimista per il Genoa e spero che possa salvarsi - ha detto a margine di un evento tenuto ieri sera nel palazzo della Regione - Per Genova è un grande interesse avere due squadre in Serie A".



Nel caso le cose non andassero come auspicato dal presidente di Federacciai, l'Entella l'anno prossimo disputerà due derby, incrociando oltre ai rossoblu anche lo Spezia: "In futuro vorremmo fare due derby in Serie A, intanto con la B ci siamo ripresi quello che ci hanno tolto".