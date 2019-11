Come se non bastassero i cattivi risultati recenti della squadra e le acque agitate nello spogliatoio, ci ha pensato il presidente della Federcalcio albanese Armat Duka. Nel suo mirino l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti: "Mi spiace per Carlo, sono un tifoso milanista, però da quanto so De Laurentiis sta già cercando un nuovo allenatore", ha dichiarato a Il Corriere dello Sport.



Sul connazionale Hysaj: "Merita di giocare e secondo me non si muove a gennaio, perché sarà Ancelotti ad andare via".





Parole piuttosto chiare e pesanti, che evidenziano lo stato di tensione che aleggia intorno al Napoli e al suo allenatore, che si gioca la conferma nei prossimi impegni contro Milan e Liverpool.