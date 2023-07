della prossima partenza dalla Turchia della stellina classe 2005 di proprietà del Fenerbahce, che ha lavorato duro nelle ultime settimane per provare a trattenere il suo gioiello per un'altra stagione. Invano. In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Ismail Kartal, Ali Koç ha dichiarato: "Il trasferimento si chiuderà tra ore o giorni, ora stiamo negoziando sui dettagli.I tifosi gli hanno dimostrato un affetto eccezionale, tutti in Turchia lo adorano. Non ho altro da dire per ora. Ne parlerò di più in futuro".- Il riferimento di Ali Koç è allaper consentirgli un più graduale percorso di crescita e avrebbe aggirato il pagamento della clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro presente nel contratto col Fenerbahce. La missione a Istanbul di Deco per il club blaugrana non ha sortito l'effetto desiderato, col ragazzo e la sua famiglia che hanno preferito il progetto prospettato dal Madrid, balzato prepotentemente in pole position anche grazie alle telefonate che il giocatore classe 2005 avrebbe ricevuto da Luka Modric e Toni Kroos. Secondo quanto ricostruisce As,, che andrà a rinforzare una batteria di attaccanti formata al momento da Joselu, Rodrygo, Vinicius jr e Brahim Diaz.ed essere parte integrante di un progetto in cui avrebbe avuto un immediato protagonismo hanno spinto Arda Guler ed il padre, che ha giocato un ruolo fondamentale nelle varie trattative, a, tra i migliori a lavorare con giovani talenti e manifestatisi negli ultissimi giorni come alternativa credibile al trasferimento in Spagna.