Pres. Fenerbahce: 'Krunic vuole ancora venire, ma non possiamo più offrire quei soldi'

Redazione CM

Ali Koc, il presidente del Fenerbahce, club turco in cui militano gli ex Serie A Dzeko e Becao, ha parlato ad Haberturk toccando anche l'argomento relativo a Rade Krunic: il centrocampista numero 33 del Milan è fuori causa per un dolore alla schiena, ma anche fuori dagli schemi di Pioli dopo un avvio di stagione convincente. Ora può essere ceduto, ma i gialloblù di Istanbul non sembrano così vicini alla chiusura



LE DICHIARAZIONI - “Krunic era un nome che volevamo molto. Ci hanno chiesto cifre anormali in estate. Vuole ancora venire al Fenerbahçe, ma non siamo in grado di offrire sia al giocatore che al club i soldi che abbiamo offerto in estate. I colloqui continuano”.



QUALI ERANO LE CIFRE - Il Fener aveva in mente di offrire al bosniaco uno stipendio da 3 milioni di euro a stagione, mentre per il Milan, che ne chiedeva più di dieci, si partiva da una base di 4 per poi spingersi non oltre gli 8. Cifre che adesso sono irraggiungibili, anche se magari il prezzo si sarà abbassato...