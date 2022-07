Dopo l'apertura di un'indagine da parte della UEFA in merito ai cori in favore del presidente russo Putin da parte dei tifosi del Fenerbahce durante un'amichevole contro la squadra ucraina della Dinamo Kiev, il presidente del club turco Ali Koc non vuole sentir parlare di scuse:



"Non ci scuseremo con l'Ucraina. Dopo l'infinita retorica dell'ambasciatore ucraino penso che siano loro che dovrebbero scusarsi con noi. È durato tutto 20 o 30 secondi ed è stata una reazione a una provocazione. il portiere di riserva della Dinamo, che ha giocato con una squadra rivale (Boyko, ex Besiktas, ndr), ha compiuto un gesto simbolico nei confronti del suo ex club e ha provocato i nostri tifosi".