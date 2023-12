Oggi il Ferencvaros, un domani l'Inter. Dejan Stankovic ha le idee chiare su cosa desideri per il proprio futuro, la conferma l'ha data il presidente del club unghese, Gabor Kubatov, a Fradi TV: "Stankovic vuole diventare l'allenatore dell'Inter. Per questo ha molto da mettere sul tavolo e queste ambizioni lo portano a voler vincere a tutti i costi con la squadra. Inoltre, Dejan voleva venire da noi. Ha detto: 'Signor Presidente, dammi questa squadra'. Non è un caso che abbiamo trovato un accordo economico in una decina di minuti. Siamo solo all'inizio del lavoro, il vero volto della squadra si mostrerà in primavera, ma viste le indicazioni non abbiamo preso una decisione sbagliata".