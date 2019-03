Mario Cognigni, presidente esecutivo della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Siamo d’accordo con Pioli che a fine stagione analizzeremo tutte le cose positive che hanno funzionato e quelle che invece hanno funzionato di meno in questi due anni, e dopo questa analisi tracceremo eventuali linee guida per il futuro. Averne parlato adesso, in modo estemporaneo e col risalto mediatico che gli è stato dato, mi è sembrato poco logico perché si rischia di fermare l’attenzione su un argomento poco significativo in confronto agli obiettivi che la squadra sta rincorrendo. Speriamo che la pausa possa portare maggiore equilibrio e riflessione da parte di tutti gli attori. Non voglio prendere in considerazione che ci sia stato un calo di tensione, o peggio deconcentrazione”.