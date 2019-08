Futuro incerto per Gabigol, attaccante brasiliano in prestito dall'Inter al Flamengo. Intervenuto ai microfoni di Fox Sports, il presidente del club rossonero, Rodolfo Landim, ha dichiarato: "Si avvicina il momento di negoziare con l’Inter. Siamo contenti che Gabigol sia felice nel Flamengo e noi siamo contenti di lui. Ma dobbiamo parlare, capire le alternative che l’Inter ha, se arriveranno altre proposte. Stiamo aspettando il momento giusto. La volontà di Gabigol di venire da noi era così forte che siamo riusciti a convincere l’Inter a lasciarlo in prestito un altro anno pagando noi l’intero stipendio. È stata questa la trattativa".