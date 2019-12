Il presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, ha parlato a margine della consegna dei premi del campionato Brasileirão 2019, del futuro di Gabriel Barbosa. Gabigol, la stella del campionato con la maglia del Mengao vedrà terminare il proprio prestito dall'Inter a fine dicembre, ma è vicinissimo il riscatto.



ACCORDO PRELIMINARE - "Il nostro club parla da molto tempo con il giocatore. Il Flamengo, come è stato riportato, ha parlato con l'Inter, abbiamo raggiunto un accordo preliminare, ma tutto dipende anche dalla volontà di Gabigol, che ha chiesto di parlarne a fine stagione. Non vedo nulla di male in questo".



DECIDE LUI - "Saremo aperti a discuterne con lui, dovesse restare, sarebbe fantastico. Ciò che chiariamo è il desiderio del Flamengo di acquistarlo; lui conosce l'amore dei tifosi e, in particolare, penso sia un matrimonio sensazionale tra le parti. Oserei dire che difficilmente Gabigol sarà più felice nella vita rispetto a quanto lo è al Flamengo".