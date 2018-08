Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato a Radio Rai della possibile trattativa per l'attaccante classe '88 dell'Arsenal Lucas Perez: "Semplicemente fantacalcio, ma i prossimi giorni saranno decisivi per l’arrivo di un attaccante". Sul futuro del portiere Bardi: Resta con noi, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile. Con lui abbiamo un rapporto di lunga durata, chi lo vuole lo paghi.