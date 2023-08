Intervistato da Radio Sportiva, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato il giorno dopo il successo sull'Atalanta:



"È una domenica in cui possiamo riposare tranquillamente. Ieri abbiamo fatto una bella prestazione, una grande impresa contro una grande squadra. Un successo inaspettato, che però è il giusto premio per i sacrifici fatti in questi due mesi da mister e squadra".



SOULE' E KAIO JORGE - "Sono due obiettivi importanti e speriamo di poterli concretizzare. È molto difficile, c'è una concorrenza molto agguerrita e spero che la vittoria di ieri sera serva anche a stimolare questi ragazzi per accettare le proposte che abbiamo fatto. Anche la vittoria di ieri non cambia i nostri obiettivi di mercato, sappiamo cosa dobbiamo fare, almeno 5-6 ingressi importanti che coprano le esigenze dei nostri reparti, speriamo di poterci riuscire. I contatti sono ben avviati, ma le operazioni alla fine si considerano chiuse solo dopo la firma. Abbiamo anche alternative, mancano pochi giorni e dobbiamo andare decisamente sugli obiettivi e provare a raggiungerli. Se riusciamo a creare attraverso il finale di mercato una complementarità giusta per quanto abbiamo fatto fino ad ora, penso che potremo avere chance per giocarcela per l'obiettivo salvezza, la vittoria della Champions League per noi".