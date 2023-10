Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, ha parlato all'ingresso dell'Assemblea della Lega Serie A che deciderà o quantomeno indirizzerà l'assegnazione dei diritti tv 2024/29 anche del futuro di Matias Soulé, in prestito dalla Juve e del caso scommesse. Ecco le sue parole raccolte dal nostro inviato in Lega, Emanuele Tramacere.



DIRITTI TV - "La fiducia, in questo tipo di assemblee, è sempre un auspicio. Speriamo che si riesca almeno a determinare la direzione".



LA STAGIONE - "Il Frosinone sta andando oltre le nostre più rosee aspettative, l'importante è che mantenga coraggio, entusiasmo e coesione e non si monti la testa".



SOULE - "La Juventus ancora non ce l'ha ancora richiesto. Il direttore ha manifestato un'apertura a ragionare qualora ci fosse questa richiesta. Il giocatore è di proprietà della Juventus e conterà sia quello che pensano loro sia quello che pensa il calciatore".



DI FRANCESCO - "Ero sicuro che avremmo fatto bene, i risultati che ha raggiunto fino ad oggi onestamente non me li aspettavo".



CASO SCOMMESSE - "Una pagina molto dolorosa, speriamo che sia un tema più circoscritto di quanto si voglia far pensare in questo momento".