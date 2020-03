Angelo Torres, presidente del Getafe, ha parlato ai media spagnoli in vista della sfida di giovedì contro l'Inter: "Se giocheremo? Non sono un dottore, non sappiamo finché non ci sarà qualcosa di definitivo. Vediamo cosa ci consigliano gli specialisti. La paura non c'è solo in Italia, ma anche in Spagna. Uefa? Al momento non ha detto nulla. Siamo in contatto diretto con una commissione di lavoro, questo pomeriggio dobbiamo decidere".