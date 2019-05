Leonardo è innamorato, calcisticamente parlando, di lui e da diversi mesi sta studiando la strategia per portarlo al Milan dalla prossima stagione. Stiamo parlando di Everton, talento purissimo in forza al Gremio. Classe 1996, ala dal fisico brevilineo, dotato di ottimo dribbling sullo stretto e senso del gol. Ai microfoni di calciomercato.com è intervenuto in esclusiva il presidente del club brasiliano Romildo Bolzan Jr che, tra pretattica e dichiarazioni anche di circostanza, ha lanciato un messaggio alle società interessate al suo pupillo.



Dottor Bolzan, il Milan è molto interessato a Everton: può confermare?

'Conosco Leonardo da anni ma dal Milan non è arrivata nessuna proposta per Everton. Fino a quando non arriveranno offerte concrete per lui non si può parlare di una possibile cessione'.



Il Manchester City di Guardiola si è fatto avanti invece?

'Al momento non abbiamo sul tavolo nessuna offerta seria e concreta per Everton. Lui è un patrimonio del Gremio, un giocatore molto importante per noi'.



Il valore del cartellino di Everton è di 40 millioni di euro?

'No molto più alto considerando che ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro'.