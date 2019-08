Il presidente del Gremio, Romildo Bolzan, ha parlato del futuro dell'esterno brasiliano Everton, accostato al Napoli nelle ultime ore, ma per cui non è arrivata al club Gaucho. Queste le parole riportate da Tuttosport: "Non esiste una proposta ufficiale del Napoli per Everton. Per acquistarlo è necessario che qualcuno soddisfi l’interesse sia del Gremio che del giocatore. Ad oggi, questo non è successo".