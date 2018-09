Il presidente dell’Ibiza Amedeo Salvo ha parlato ai microfoni di Sky Sport del possibile interessamento del suo club per Antonio Cassano: “Cassano? Se n'è parlato sui giornali ma non ci abbiamo mai pensato. È un grande giocatore, straordinario, ma nel nostro campionato è importante l'equilibrio, la conoscenza della categoria. Siamo molto contenti della squadra, poi in inverno vedremo e analizzeremo se c'è, bisogno di migliorarla ma per ora abbiamo molta fiducia in questa rosa”.