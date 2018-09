Amedeo Salvo, presidente dell'Ibiza, parla a Gianlucadimarzio.com di Marco Borriello: "Ma quanti gol farà Borriello all’Ibiza? Spero tanti. Sarà la nostra rivelazione. Farà benissimo. Nella vita contano due fattori: la cultura del lavoro e l’ambizione. Marco le ha entrambe. Le discoteche? Ci sono ovunque. Noi in spiaggia ci alleniamo. Sveglia presto e corsa, alle 8 di mattina quando i turisti non ci sono".



SULLA TRATTATIVA - "Ci serviva un ‘9’ forte, che garantisse gol. Il 7 agosto la federazione spagnola ci comunica che in Segunda B si era liberato un posto ‘extra’ sul mercato legato a questioni amministrative derivanti dai debiti dell'Lorca Fútbol Club. E per meriti sportivi quella casella è stata assegnata a noi. Poi caso ha voluto che mia moglie, Ornella Desiree Bellia, italiana, che lavora nell’European Leagues (organizzazione sportiva calcistica che rappresenta gli interessi delle Leghe nazionali professionistiche in Europa) mi mettesse la pulce nell’orecchio. ‘Ma Borriello!?’. Così abbiamo subito chiamato il suo agente. Poi ho telefonato al ragazzo".



SUL CONTRATTO - "I soldi non c’entrano nulla. Noi volevamo lui, lui voleva noi e l’isola, che è il posto dove vuole mettere radici. Ci siamo trovati e basta".