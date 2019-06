Il Genoa è ad un passo dall'acquisire il cartellino di Pedro De La Vega.



A confermare i rumors che da giorni ronzano attorno al promettente fantasista argentino classe 2001 è il presidente del Lanus, il club in cui milita il ragazzo: "Ci sono trattative in stato avanzato col Genoa" ha ammesso Nicolas Russo ai microfoni del portale Ole.com.ar.



Il numero uno della società granata ha poi spiegato come la cessione del gioiellino si rende necessaria per sistemare i conti del club. Per il suo acquisto il Genoa verserà circa 10 milioni di euro, garantendo al Lanus una percentuale del 5% sul prezzo di futura rivendita..