Si levano voci contrarie al progetto, ventilato dall'ECA, di una Super Lega europea che a partire dal 2024 sostituisca la Champions League. E sono voci di un certo peso. L'agenzia Reuters riporta infatti le parole di Reinhard Rauball, presidente del Borussia Dortmund e della Lega Calcio tedesca: "La Bundesliga ha deciso al 100% di non appoggiare questa idea dell'ECA. E la Federcalcio inglese la pensa allo stesso modo. Germania e Inghilterra si oppongono e non penso sia possibile trovare una soluzione senza di noi."



Tutto questo avviene alla vigilia dell'assemblea dell'ECA promossa dal presidente Andrea Agnelli in programma domani e dopodomani a Malta.