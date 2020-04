Peter Croonen il presidente della Pro League in Belgio, la prima lega ad aver deciso ieri di concludere in anticipo il proprio campionato ottenendo come risposta una lettera di protesta da parte della Uefa, ha avuto questa mattina un colloquio telefonico proprio con alcuni esponenti della federcalcio europea per chiarire la propria posizione e ribadire la scelta di non terminare i campionati.



Ai microfoni di HLN in Belgio Croonen ha confermato che: "Ci hanno spiegato che non dovremmo prendere la lettera come una minaccia, ma piuttosto come un'indicazione. Non riesco a immaginare che la UEFA ci possa escludere dall'Europa. ​L'incontro è stato costruttivo e noi abbiamo spiegato le basi della nostra decisione di terminare la competizione. La Uefa chiede solidarietà internazionale, ma anche noi lo chiediamo alla Uefa. La scelta non è stata ancora convalidata dall'assemblea generale, ma ​da un punto di vista sociale e della salute pubblica, fermare la competizione è l'unica scelta logica e persino necessaria in Belgio".