Pres. Lione toglie Cherki dal mercato: "Nessuna possibilità che parta ora"

2 minuti fa



Lo voleva l'Atalanta, ci ha provato la Roma e ci sta provando ancora il Borussia Dortmund ma per Rayan Cherki le porte del mercato si stanno chiudendo. Partito titolare anche nella sconfitta subita per 3-2 contro il Marsiglia è stato praticamente blindato dal Lione che, oggi, non ha alcuna intenzione di aprire al suo addio.



Intervistato da Canal Plus in Francia, il presidente dell'OL John Textor ha chiuso la porta a qualsiasi tipo di operazione che riguardi il fantasista classe 2003: "Se c'è la possibilità che vada al Borussia Dortmund? No, nessuna chance. Non lascerà il Lione"