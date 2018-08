Il presidente del Marsiglia, Jacques-Henri Eyraud, parla a L'Equipe del mancato arrivo di Mario Balotelli: "Definitivamente chiusa? Credo, visto che il Nizza l'ha annunciato deduco che Balotelli starà da loro la prossima stagione. Noi siamo passati ad altre cose. In una trattativa come questa, è necessario che ogni parte in causa faccia dei sacrifici. Arrivare a un accordo equilibrato è quel che c'è di più importante negli affari. I nostri interessi non erano completamente allineati. Per quanto sia talentuoso il giocatore, è un'opportunità che non meritava che noi rimettessimo in discussioni le basi economiche del nostro progetto e la nostra linea di condotta etica negli affari".