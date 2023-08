Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, è intervenuto in conferenza stampa e ha raccontato l'acquisto di Joaquin Correa dall'Inter: "L'operazione si è conclusa a fine mercato ma noi lo avevamo contattato già prima dello stage in Germania. È un acquisto molto importante per noi, ci serviva un profilo così: è un giocatore versatile, ama stare a sinistra ma può giocare pure da seconda punta. Ha tecnica, fisico, velocità... Ama attaccare in contropiede e quando ha la palla rende il gioco più agevole".