Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Cengiz Under e Luan Peres, il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha parlato anche di Pol Lirola: "La trattativa con la Fiorentina è in corso, in questo mercato le cose si stanno evolvendo lentamente per alcuni calciatori. Come sempre, in una trattativa bisogna arrivare al momento in cui tutti sono contenti".