. L'emergenza legata al Coronavirus non sembra dare segni di cedimento e. Ad oggi le date tenute in considerazione dalla Lega per la ripresa è quella del 2 maggio, ma appare sinceramentepuntare ad una calendarizzazione così ravvicinata per la ripresa della stagione., che sulle pagine della Gazzetta di Modena ha parlato di quelle che sono le prospettive future: ''Calcio?perché se non riparte quella si trascina dietro tutto il resto. Ma se, come mi auguro, nei prossimi due mesi si riuscirà ad uscire da questa crisi provocata dal Coronavisrus sarebbe bello che anche il calcio potesse portare a termine i campionati. Semmai con formule differenti,. In giugno e luglio si potrebbero recuperare le gare non disputate e finire la stagione così affidando poi i verdetti a playoff e playout con meno squadre rispetto a quelle previste dal regolamento attuale. Si finirebbe comunque in una maniera regolare. Futuro? Il Modena non avrà problemi e i tifosi possono stare tranquilli. Ma tanto per restare. È un campionato dove ci si rimette e basta. Caleranno le sponsorizzazioni perché uno mette soldi solo quando ne ha in più. Chi li avrà con la botta che prenderà l’economia? Anche le campagne abbonamenti saranno più ridotte, le entrate che sono già poche diminuiranno ancora. E se anche questa stagione dovesse ripartire lo si farebbe a porte chiuse, senza incassi. Il Modena è tranquillo,. Ecco perché si fa sempre più pressante l'esigenza di un, che dovranno rispondere presente alle tante richieste che stanno arrivando dal mondo del calcio.