Nicola Colombo, presidente del Monza, è stato intervistato da Tuttoc sul discorso relativo all'interesse di Berlusconi per l'acquisizione del club:



'Son rimasto molto sorpreso, quest'oggi ero fuori per lavoro e ho iniziato a ricevere tantissimi messaggi, con tutti a chiedermi se Berlusconi stia entrando nel Monza. La verità è che ieri ho ricevuto una telefonata da un esponente del gruppo Fininvest. Una telefonata esplorativa, sembra che l'idea ci sia ma al momento si tratta solo di una telefonata. Non abbiamo fissato incontri o altro, ne parleremo più avanti. Da qui a dire che il Monza è stato venduto o che Berlusconi lo sta comprando ce ne vuole'.



In caso come si comporterà?

'Ovviamente mi ha fatto piacere perché tre anni fa il Monza sembrava che valesse meno di zero e adesso se ne interessano persone di un certo calibro. Io avevo l'ambizione di trovare un paio di soci sul territorio sin dal mio ingresso ma sono rimasto solo e lo sono tuttora. Chiaramente mi piacerebbe, se questa cosa avesse un seguito, rimanere con una partecipazione. Poi magari mi chiedono il 100% e si vedrà. A me dispiacerebbe uscire totalmente, anche perché veniamo da una bellissima campagna acquisti. Ma è ancora prestissimo per parlarne. Se mi chiederanno un incontro ci andrò volentieri, nell'interesse del Monza, una squadra da portare in alto e con uno stadio da rivalorizzare'.