Il presidente del Nizza Jean-Pierre Rivere ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Nice Matin, confermando la multa per il giocatore della Nazionale a causa del sovrappeso con cui si è presentato in ritiro. Inoltre, ha fatto chiarezza sul presunto aumento dell'ingaggio successivo al suo mancato trasferimento al Marsiglia: "E' vero, ma prende comunque meno della sua prima stagione con noi, visto che nel contratto era prevista una decurtazione in caso di mancata qualificazione in Europa nell'ultima stagione".