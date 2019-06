Daniele Boscolo Meneguolo, presidente del Padova, ha parlato ai microfoni de Il Mattino, confermando la volontà del club veneto di presentare domanda per il ripescaggio in Serie B: "È molto importante che le autorità deputate a verificare le situazioni dei club operino in maniera precisa e trasparente. Se qualche realtà non fosse in regola è giusto che chi ha fatto tutto seguendo le norme possa essere ripescato. Aspettiamo a vedere cosa succederà, è questione di giorni. Noi siamo pronti, stiamo analizzando la situazione e penso che presenteremo a breve la domanda di riammissione. Non vogliamo lasciare nulla di intentato e ci impegneremo anche se non è da poco presentare una fideiussione di 800mila euro".