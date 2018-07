Parlando ai microfoni di GloboEsporte il presidente del Palmeiras Maurice Galiotte, ha confermato le voci di mercato che vogliono il Verdao vicino a grandi nomi del calcio europeo come Miranda o Bernard: "Sì, seguiamo alcuni grandi giocatori come quelli che hai citato, ma è molto complicato in termini di stipendio, famiglia, valori e accordi con i club. Sono situazioni molto delicate, è difficile rimpatriare questi atleti. Ma siamo consapevoli che, se si presentasse l'opportunità, cercheremo di rafforzare il nostro gruppo. Stiamo cercando di essere attenti, sondiamo i grandi giocatori. Stiamo cercando un titolo quest'anno, è l'obiettivo più grande. Vogliamo un gruppo sempre più forte".