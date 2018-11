Secondo posto in classifica in Serie B e i soliti talenti messi in vetrina per il Pescara. L'ultimo si chiama Edgar Elizalde, jolly difensivo classe 2000 ururguaiano.Daniele Sebastiani, presidente degli abruzzesi, fa il punto della situazione in esclusiva per calciomercato.com.'Si, è un ragazzo molto molto promettente. Pescara è sempre molto attenta ai giovani, qui da noi hanno spazio e modo per crescere'.'Il ragazzo aveva espresso la volontà di provare il campionato di serie B, di rimanere un'altra stagione a Pescara. La Juventus voleva e vuole il ragazzo, ma attenzione perché l'Inter si è affacciata prepotentemente. C'è una parola data alla Juve, però stiamo parlando anche con il club nerazzurro'.'Ce lo hanno chiesto e hanno parlato anche con i suoi agenti. Per noi i rapporti e la correttezza sono al primo posto, se la Juventus vorrà portarla avanti a gennaio avrà una sorta di precedenza. Però noi anche con Inter e Roma vantiamo un canale privilegiato, un rapporto splendido che si è consolidato negli anni. Vogliamo fare tutto in modo da non far rimanere male nessuno'.'Posso dire che tra poco andrà a fare il campionato sudamericano under 20 con l'Uruguay che è importantissimo e molto seguito. Per evitare un Quintero bis, che vendemmo bene dopo quella vetrina, conviene che un club lo compri adesso. Noi sicuramente ci riserveremo dei bonus sul ragazzo'.'Tutte e due le squadre preferirebbero averlo già a febbraio. La Juventus ha la squadra under 23, l'Inter è impegnata in Youth League. Credo che potrebbe fare un'ottima esperienza anche da loro, quindi staremo a vedere. Noi siamo pronti a parlarne'.