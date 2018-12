Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato a Rete8.it del futuro di Machin e Gravillon, inseguiti dai grandi club come Milan e Inter: "Sappiamo benissimo che sono seguiti da club importanti, ma al momento non ho ricevuto alcuna richiesta ufficiale. Di certo, a gennaio non si muoveranno. Chi li vuole, deve trattare con me. Semmai oggi si potrebbero creare i presupposti per una cessione a giugno. A gennaio non ci priveremo dei nostri gioielli".