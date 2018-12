Tutti pazzi per Andrew Gravillon, lo conferma anche il presidente del Pescara Daniele Sebastiani a Radio Marte: "Credo che sia dià da grande squadra. Se piace al Napoli? Piace un po' a tutti oggi, in categoria nel suo ruolo è quello che si è messo più in mostra. Sta facendo un campionato strepitoso e ha doti importanti, credo farà parte di un grande club nell'immediato futuro".