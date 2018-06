Intervistato da TV6, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato così della guida tecnica della squadra nella prossima stagione: "Il Pescara non ha problemi per il futuro e s’iscriverà al prossimo campionato di B. Pillon e Repetto possono stare tranquilli: con me al timone, loro e Leone saranno al loro posto nella prossima stagione. Bisogna ratificare i contratti? E chi vi dice che non l’abbiamo già fatto? Abbiamo già fatto: tutti hanno già firmato i rispettivi rinnovi. Futuro? Parlo con un gruppo d’imprenditori estero che ha possibilità e voglia di fare calcio ad alti livelli. Se riuscissi a portare a termine la trattativa che ho avviato da un po’ di tempo, sarebbe un bene per il Pescara. Queste persone potrebbero dare un futuro importante al club, con possibilità maggiori delle nostre